شاهد الرجل الذي قفز عن جسر بلندن وهو مصاب بشحنة كهربائية  

توترت الحال حين تصدى شرطيان لأربعيني العمر كان يصرخ صباح يوم الجمعة الماضي، وبيده مفك براغي على جسر فوق نهر "التمز" بلندن، ولما عاند ورفض إلقاءه من يده، أطلق عليه الشرطي شحنة من مسدس Taser الصاعق، فتكهرب وانهار على الأسفلت يتلوى في مشهد بائس وصادم. مع ذلك، حاول النهوض.

وعاجله الشرطي بشحنة كهربائية ثانية، تلوّى معها أكثر، وربما خشي أن تليها ثالثة، لذلك لملم نفسه، بحسب ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وأسرع إلى درابزين الجسر وقفز منه إلى مياه النهر، وسريعا تم استدعاء منقذين أدركوه قبل أن يغرق ونقلوه إلى مستشفى قريب بحال حرجة، لكنها تحسنت مساء أمس السبت.

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ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن شاهد عيان اسمه Kamal Elsayes ولم تذكر جنسيته، المرجّح أن تكون عربية، أن القافز "كان يحمل شيئا أزرق اللون بيده، شبيه بمفك براغي، وكانت الشرطة تطلب منه أن يلقيه أرضا، ففعل، وما أعرفه عن الباقي، هو أنه قفز إلى النهر"، كما قال.

أضاف الشاهد المدير لكشك تصوير بالمنطقة: "لم أصدق ذلك (قفزه من الجسر) كان المشهد أمامي مباشرة.. كان مخيفا" وفق تعبير كمال السايس، الذي يبدو أنه ملتقط ما حدث بعدسة هاتفه المحمول من سيارة كان يقودها، وهي مشاهد استغربها القيّمون على "مديرية المعايير" المحققة بالشاذ من التصرفات، ففتحت تحقيقا، وعدت بأنها ستحيله إلى مكتب في الشرطة ينظر بسلوك أفرادها.