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مطاردة بمحطة قطار لمصري حاول ذبح آخر وهرب

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مطاردة بمحطة قطار لمصري حاول ذبح آخر وهرب

القاهرة - العربية.نت 

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في حادثة مرعبة، شهدت محطة قطار قليوب شمال القاهرة مطاردة بين الركاب وشخص حاول ذبح آخر.

فقد قام المعتدي بضرب شخص بسكين كانت بحوزته، ثم حاول ذبحه إلى أن تدخل الركاب ففر هارباً.

سلاح أبيض

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغاً بقيام أحد ركاب قطار منوف بالتعدي على راكب آخر بسلاح أبيض داخل المحطة.

وبعد بالفحص تبين أن المصاب يدعي " حسن.م.م" 16 سنة من منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، وكان يستقل القطار برفقة والدته قادماً من محافظة المنوفية.

طعنه برقبته وهرب

فيما أكد شهود عيان أن المتهم طعن الشاب في رقبته محاولاً ذبحه أثناء توقف القطار، وعندما منعوه من محاولة الفرار هدد من يقترب منه بالذبح أيضا، إلا أن الركاب طاردوه حتى ضبطوه.

وقبضت السلطات على المعتدي، فيما تم نقل الضحية إلى مستشفى قليوب بحالة حرجة.

وأمرت نيابة المباحث بدورها، بتسريع التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وسببه الذي لم تكشف دوافعه حتى الآن.

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