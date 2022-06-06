هندي يعثر على مليون درهم في مصعد بنايته بدبي

تفاجأ شاب هندي مقيم في دولة الإمارات بحقيبة في مصعد بنايته بإمارة دبي وداخلها مبلغ مليون درهم، أي حوالي 272 ألف دولار أميركي.

وبالرغم من ذلك لم يتردد في اتخاذ القرار المناسب، وتوجه إلى المركز الأمني لتسليم النقود، مدركاً أن صاحبها يبحث عنها ولا يتذكر أنه نسيها في المصعد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وأفادت شرطة دبي في صفحتها الرسمية في فيسبوك، أمس الأحد، أن المقيم الهندي طارق محمود خالد أحمد سلم المبلغ الضخم إلى الشرطة.

فيما قام مدير مركز شرطة البرشاء العميد عبد الرحيم بن شفيع بتكريم المقيم، موضحاً أن تصرفه يعكس القيم النبيلة التي يعتز بها المجتمع الإماراتي بجميع شرائحه وفئاته.

وأشار إلى أن التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور على المساهمة كشركاء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار.