وجهها خطف القلوب.. وفاة صاحبة أشهر صورة رضيعة بالعالم

توفيت الأميركية آن تيرنر كوك، صاحبة أشهر وجه في منتجات الأطفال، عن عمر يناهز 95 عاماً.
ورحلت صاحبة أشهر صورة رضيعة في العالم، التي أصبح وجهها شعار شركة "غيربر" الشهيرة منذ ما يقرب من قرن من الزمان.
وأعلنت الشركة الرائدة في مجال أغذية الأطفال خبر الوفاة، يوم الجمعة، وكتبت: "قبل سنوات عديدة من أن تصبح أماً ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامة آن ونظرتها الفضولية على القلوب في كل مكان، وستستمر هذه الابتسامة في العيش مع جميع الأطفال".
كما أضافت: "نعرب عن أعمق تعازينا لأسرة آن ولجميع أحبائها".
وكانت كوك تبلغ من العمر 4 أشهر عندما رسمت صديقة العائلة، الفنانة دوروثي هوب سميث، وجهها في رسم بالفحم تم تقديمه في العام 1927 إلى مسابقة كانت جربر تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال، حيث وقع حكام المسابقة "في حب وجه الطفلة" وأصروا على أن تظل كما هي (رسما بالفحم).
وأخبرت السيدة الأميركية وكالة "أسوشيتيد برس"، في مقابلة عام 1998 أن والدتها أخبرتها عندما كانت صغيرة أنها الطفلة في الرسم التوضيحي.
وقالت "إذا كنت ستصبح رمزًا لشيء ما، فما الذي يمكن أن يكون أكثر متعة من رمز طعام للاطفال".
-
حاكم لوغانسك: أوكرانيا تسيطر على نصف سيفيرودونيتسكبعد تبادل التصريحات المتناقضة حول وضع المدينة المهمة في الشرق الأوكراني، أكد حاكم منطقة لوغانسك حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك، أن القوات الأوكرانية تسيطر ... العرب والعالم
-
كييف تنتقد دولاً غربية: لا نريد مساعدات عسكرية لمرة واحدةأكدت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية ... العرب والعالم