"قلادة بـ27 جنيهاً".. سخرية من تكريم محمد صلاح

عاصفة من الانتقادات واجهتها السلطات الرياضية المصرية بعد تأخر تكريم لاعب ليفربول والمنتخب محمد صلاح عن إنجازاته مع ناديه الإنجليزي، فقد نال نجم ليفربول تكريما خاصا مساء أمس الأحد، قبل مباراة منتخب مصر ضد غينيا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

فقد نزل صلاح إلى أرض الملعب لأداء عمليات الإحماء وسط ممر شرفي من الفتيات لتحيته، وكان في انتظاره وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وكذلك جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وعدد آخر من المسؤولين.

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قلادة فرعونية

بدوره، كرم وزير الرياضة المصري، نجم ليفربول، بقلادة فرعونية، ودرع كريستال منقوش عليه عبارة "سنبقى دائما فخورين بك".

تأتي هذه الخطوة دعما لمحمد صلاح بعد مشوار مميز مع الليفر هذا الموسم، توج خلاله بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة، بينما ضاع منه لقبا الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة.

إلا أن الجماهير المصرية سخرت من التكريم الذي ناله محمد صلاح داخل استاد القاهرة الدولي.

بـ 27 جنيهاً

فقد كتب أحدهم "الوشاح الأخضر الفسفوري يبلغ ثمنه 27 جنيها مصريا"، فيما كتب الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق ساخرا: "لما تفتكر إن عيد ميلادك بكره بالليل والمحلات كلها قافلة".

يشار إلى أن صلاح فاز بعدد من الجوائز الفردية مثل الحذاء الذهبي لهداف البريمرليغ، وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، وكذلك أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية.