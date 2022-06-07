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ابنة الأمير هاري تظهر في أول صورة لمناسبة ميلادها الأول

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ابنة الأمير هاري تظهر في أول صورة لمناسبة ميلادها الأول

تركز الشبه بوراثتها لشعر والدها الزنجبيلي اللون، وعينيه الزرقاوين

لندن- العربية.نت

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نشر دوق ودوقة "ساسكس" الأمير البريطاني هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة، أول صورة لابنتهما Lilibet بعد احتفالها ليلة السبت الماضية بعيد ميلادها الأول.

وفي الصورة التي تم التقاطها أثناء نزهة قامت بها العائلة للاحتفال بالمناسبة في Frogmore Cottage حيث قلعة وندسور، كانت" ليليبت" ترتدي فستانًا أزرق فاتح اللون، وبدت شبيهة بأبيها إلى حد كبير.

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وتركز الشبه بوراثتها لشعر والدها الزنجبيلي اللون، وعينيه الزرقاوين، ومن ابتسامتها ظهرت 6 أسنان على الأقل للمصور Misan Harriman الذي حضر الحفل مع زوجته وأطفاله، والذي سبق أن التقط صورا أخرى للعائلة.

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