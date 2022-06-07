بالبالونات.. ناشط منشق يوصل مساعدات لكوريا الشمالية

قال بارك سانغ هاك، الناشط الكوري الشمالي المنشق، اليوم الثلاثاء، إن منظمته أرسلت إمدادات ومساعدات لمكافحة كورونا إلى كوريا الشمالية باستخدام البالونات.

وأعلن بارك في بيان صحافي أن منظمته أطلقت 20 بالوناً تحمل 15 ألف حبة تايلينول و20 ألف كمامة و30 ألف قرص فيتامين إلى شمال كوريا.

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وأظهر مقطع مصور لناشطي منظمة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" بالونات تطير في الهواء حاملةً الإمدادات.

وأوضح بارك أنه سيعلق إرسال المنشورات الدعائية إلى كوريا الشمالية، وسيواصل إرسال الكمامات والمساعدات المتصلة بمكافحة كورونا عوضاً عن ذلك.

وكان مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية قد قال الأسبوع الماضي إن الوكالة الأممية تعتقد أن وضع تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية "يزداد سوءاً ولا يشهد تحسناً"، على الرغم من مزاعم بيونغ يانغ بتراجع الإصابات بكوفيد-19 هناك.