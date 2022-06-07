خدع بصرية
ما تراه أولاً يكشف لك كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة
الوهم البصري هو خداع يتم وضعه بواسطة النظام البصري
قد يكشف هذا الوهم البصري عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة.
تستهدف الصورة أول شيء تلاحظه وتستخدمه لتحديد كيفية حل المشكلات في الحياة.
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الوهم البصري هو خداع يتم وضعه بواسطة النظام البصري، ويتم تحديده من خلال الإدراك البصري الذي يختلف عن الواقع.
ماذا ترى للوهلة الأولى؟
في الصورة، قد تبدو الأرجل الخلفية للكلب واضحة للوهلة الأولى. إذا نظرت إلى الأرجل الخلفية للكلب أولاً، فعادةً ما تفكر خارج الصندوق وتحل المشكلات بشكل مستقل، وفقًا لـ "Your Tango'.
ومع ذلك، إذا كان أول شيء لاحظته هو وجه الكلب، فمن المرجح أنك تعتمد على المعلومات وتحليلها للتوصل إلى ما تبحث عنه.
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