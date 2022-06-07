مجزرة دامية ببورتسودان.. رجل يقتل ثلاثاً ويصيب 4 طعناً بسكين

بث رجل الرعب بمدينة بورتسودان "ميناء السودان الرئيسي" بعد أن قتل ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة آخرين طعنا بسكين.

في التفاصيل قالت الشرطة في بيان رسمي إن المتهم تسور أحد المنازل بحي الامتداد بمدينة بورتسودان، فجر الاثنين وطعن ثلاثة أشخاص كانوا بالمنزل ثم انطلق إلى الشارع العام، مسددا الطعنات لكل من حاول إيقافه أو اعتراض طريقه، وأصاب أربعة أشخاص بإصابات مختلفة قبل أن يلوذ بالفرار مسرعا من المكان.

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الشرطة تتدخل

الشرطة تقفت أثر المتهم بعدما تلقت بلاغا عاجلا بتفاصيل المجزرة الدامية، وعلى الفور زارت مسرح الجريمة قبل أن تبدأ تحرياتها بجانب عمليات تمشيط واسعة، بحثا عن الرجل المرعب الذي توارى عن الأنظار.

ضبط المتهم وأداة الجريمة

في غمرة انشغالها بعمليات البحث، أبلغ أحد المواطنين، ضابطا بالشرطة بوجود شخص مضرج بالدماء وطلب ماء للشرب وبالفعل وجد الضابط أن الشخص المذكور هو المتهم الهارب نفسه.

وعلى الفور أبلغ قيادة الشرطة التى أحاطت المكان بقوة إضافية، وأفلحت في السيطرة على المتهم وضبطت أداة الجريمة "السكين" قبل إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

محاولة انتحار

وقالت الشرطة إن الرجل حاول الانتحار غرقا بعدما أخفى نفسه داخل خزان أرضى للمياه بمنزل تحت التشييد.