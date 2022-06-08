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ضبط ياباني حصل على الملايين من إعانات كورونا احتيالاً وهرب

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Immigration officers escort Mitsuhiro Taniguchi, 47, of Japan, left, during a press conference at immigration office in Jakarta, Indonesia Wednesday, June 8, 2022. Authorities on the southern tip of Indonesia's Sumatra island arrested a Japanese fugitive accused of fraud in Japan in connection with the receipt of a massive amount of COVID-19 subsidies for small businesses in distress, police said Wednesday.(AP Photo/Achmad Ibrahim)
ميتسوهيرو تانيغوتشي في قبضة الشرطة الإندونيسية
فيروس كورونا

ضبط ياباني حصل على الملايين من إعانات كورونا احتيالاً وهرب

الأربعيني تقدم مع أصدقاء له بنحو 1700 طلب كاذب للحصول على إعانات مرتبطة بكورونا فحصلوا على ما مجموعه 7.3 مليون دولار

جاكرتا – أسوشيتد برس

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قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء إن السلطات في الجزء الجنوبي من جزيرة سومطرة اعتقلت يابانياً هارباً من بلاده حيث يتهم بالاحتيال على خلفية تلقي مبالغ ضخمة في شكل إعانات حكومية مرتبطة بفيروس كورونا كانت تقدم للشركات الصغيرة المتعثرة.

وقال ديدي براسيتيو، المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، إن ميتسوهيرو تانيغوتشي (47 عاماً) اعتقل مساء الثلاثاء في قرية كاليريجو بمقاطعة لامبونغ على يد شرطة الهجرة، وبدعم من الشرطة المحلية.

ميتسوهيرو تانيغوتشي في قبضة الشرطة الإندونيسية
ميتسوهيرو تانيغوتشي في قبضة الشرطة الإندونيسية

وأضاف أن تانيغوتشي مطلوب لدى الشرطة اليابانية بتهمة الاحتيال، وكان قد غادر طوكيو إلى جاكرتا في أكتوبر 2020.

وتزعم السلطات اليابانية أن تانيغوتشي وعدداً من أصدقائه قدموا نحو 1700 طلب كاذب للحصول على إعانات مرتبطة بفيروس كورونا. وتعتقد شرطة طوكيو أنهم تلقوا، من خلال أكثر من 960 طلباً، إعانات تقدر بحوالي 960 مليون ين (7.3 ملايين دولار).

وقال براسيتيو إنه لم يصدر إشعار أحمر من الإنتربول في قضية تانيغوتشي، لكن الشرطة الإندونيسية اتخذت خطوات استباقية من خلال التنسيق مع سلطات الهجرة للكشف عن مكان تواجد تانيغوتشي منذ دخوله الأراضي الإندونيسية.

وأضاف: "أصبح وجوده في إندونيسيا غير قانوني بعد أن ألغت السلطات اليابانية جواز سفره. وقد سلمنا تانيغوتشي إلى قسم الرقابة والتنفيذ بإدارة الهجرة الإندونيسية، والسلطات تنسق عملية الترحيل مع دبلوماسيين يابانيين".

ميتسوهيرو تانيغوتشي في قبضة الشرطة الإندونيسية
ميتسوهيرو تانيغوتشي في قبضة الشرطة الإندونيسية
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من جهتها، ألقت شرطة طوكيو القبض على زوجة تانيغوتشي السابقة وولديهما في 30 مايو الماضي للاشتباه في تورطهم في عمليات تزوير. كما وضعت السلطات اليابانية تانيغوتشي على قائمة المطلوبين الدوليين، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية.

وقالت إن الثلاثة يشتبه في قيامهم بالاحتيال على الحكومة اليابانية بالحصول على مبلغ 3 ملايين ين (22500 دولار) في شكل إعانات لمواجهة آثار فيروس كورونا من يونيو إلى أغسطس 2020.

واكتشف المخطط في أغسطس 2020 عندما تقدم المكتب الذي يقدم الإعانات ببلاغ إلى شرطة طوكيو. وأفادت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية أن تانيغوتشي ربما يكون فر من اليابان بعد شهرين من هذا التاريخ.

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