غضب من "ماكدونالدز".. رجل كشف "خدعة" البيض

في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، كشف رجل ادعى أنه يعمل في سلسلة المطاعم الشهيرة "ماكدونالدز" أن البيض الذي تقدمه الشركة في وجبات الإفطار ليس طازجا ولا يحضّر بنفس اللحظة، وإنما من علب سائل أصفر.

في التفاصيل، شارك رجل يحمل اسم Tizzy Tay، فيديو عبر حسابه في تطبيق "تيك توك"، وظهر فيه يحضّر البيض واضعاً قوالب مستطيلة أعلى الشواية قبل رش سائل أصفر عليها.

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ثمّ صبّ خليط البيض من علبة كرتونية مكتوب عليها باللغة الإسبانية "منتج البيض السائل" في القالب.

كذلك أرفق الفيديو بتعليق: "هكذا يصنع #ماكدونالدز البيض المخفوق"، في إشارة منه إلى الطريقة التي تحضّر فيها الشركة العالمية المشهورة الفطور.

ملايين المشاهدات

وقد أثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما حصد 3.5 مليون مشاهدة منذ نشره.

وتفاعل مستخدمو "تيك توك" مع المقطع معتبرين أنه اكتشفوا من خلاله أن طعم الوجبة كان مزيفاً.

كذلك رأى آخرون أن ما تفعله الشركة نوع من "الغش"، وكذلك استغلال للمستهلك الذي وصفوه بـ"المخدوع".