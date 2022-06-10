الأسطورة يتجه للتمثيل.. مشهد لميسي من مسلسل أرجنتيني

في مفاجأة ينتظرها محبو الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ لاعب كرة القدم الأشهر، التحضيرات للمشاركة كضيف شرف في مسلسل أرجنتيني معروف اسمه "لوس بروتيكتوريس" أو "الحماة".

🎥 Leo Messi will be in Los Protectores season 2 🇦🇷



pic.twitter.com/kfw85fSdh3 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 8, 2022

تدور قصة المسلسل الكوميدي، حول 3 وكلاء أعمال في كرة القدم، يعانون من أزمة مادية، ويقررون الاتحاد معا رغم عداوتهم لتجنب الإفلاس، قبل أن يدخل "نجم كبير" في المشهد، يتقاتلون للحصول عليه.

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مشهد كوميدي

فيما صور ميسي مشهدا كوميديا في المسلسل، ونشرت لقطات وجوده في موقع التصوير على صفحة المحطة التلفزيونية الناقلة.

وظهر أسطورة كرة القدم وهو يلتقي مع الوكلاء في غرفة فندق فخمة، ويتضمن مشاهد كوميدية بينه وبين الثلاثة.

شعبية كبيرة

المسلسل الكوميدي نال شعبية كبيرة في الأرجنتين، ومن المؤكد أن أسهمه سترتفع بمشاركة ميسي.

يشار إلى أن ميسي يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إذ خاض خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي بدأت في موسم 2004 - 2005، 812 مباراة، سجل خلالها 683 هدفاً وصنع 318 هدفاً، إضافة إلى 86 هدفاً في 162 بقميص المنتخب الوطني الذي قاده خلال صيف 2021 لتحقيق لقب "كوبا أميركا" في إنجاز تاريخي.