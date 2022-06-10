جوابك يكشف هل أنت خائن أم لا.. ماذا ترى أولاً؟

غالباً ما تدعي الأوهام البصرية أنها تكشف عن أجزاء من شخصيتك قد لا تدركها حتى.

لكن هذه الصورة المرفقة والخاصة بالدماغ لديها القدرة على إثارة المشاكل في بعض العلاقات لأنها تدعي الكشف عن مدى احتمالية الخيانة لديك.

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وفي معظم الحالات تتراوح أسباب عدم الإخلاص والخيانة في العلاقات إلى عدم الشعور بالأمان أو عدم وجود احترام بين الشريكين.

لذلك إذا كنت ترغب في اختبار قوة مشاعرك تجاه شخص ما أو تجربتها على شخص آخر مهم فهذه قد تكون الطريقة المناسبة!

وتركز الصورة على الانطباعات الأولى وتكشف عن ميلك للخيانة بناءً على ما تنجذب إليه عينيك أولاً، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

والصورة تجسد مشهداً طبيعياً مريحاً، مع شجرتين، وسرب من الطيور يدور في سماء المنطقة وجسمين غير واضحين.

إذ يمكن تفسير ما في الصورة بعدة طرق مختلفة من قبل المتحمسين للوهم، مع ملاحظة العديد من العناصر المختلفة أولاً.

إلى أي جانب من الصورة نظرت إليه أولاً؟

فإذا انجذبت إلى الطيور في البداية، فهذا يعني أنك من النوع الذي يخطط ليكون دائماً مخلصاً.

وبالنسبة لأولئك الذين أغرتهم الأشجار على الفور بهذا الوهم، يمكنك أن تربت على نفسك من أجل إخلاصك كذلك.

في المقابل، إذا جذبت الأكواخ عينك على الفور، فيبدو أنك غشاش لا يغير مكانه أبداً.

وإذا لاحظت أن الأفيال تنحني أولاً، فهذا يشير إلى أنك تعلمت الدرس من أخطاء الماضي. وربما تكون قد غشيت مرة واحدة، لكنك لن تفعلها مرة أخرى لأنك تفهم الضرر الذي يمكن أن تحدثه.