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روافد يستضيف الأديب والناقد السعودي سعيد السريحي

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روافد يستضيف الأديب والناقد السعودي سعيد السريحي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سعيد السريحي أديب وناقد، له شعر من جيل رواد الأدب في السعودية ومن أقطاب الصحافة فيها، عمل كعضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة، والهيئة الاستشارية بجمعية الثقافة والفنون، ومشرف على الأقسام الثقافية بجريدة عكاظ وهو أحد رموز الحداثة في العالم العربي.

شارك في محاضرات عدة في عواصم عربية وأوروبية وكان عضو تحكيم جائزة بلند الحيدري وجائزة الطيب صالح وجائزة محمد حسن عواد وجائزة محمد الثبيتي وجائزة صدام حسين في دورة سنة 1989 له كتب عدة منها: غواية الاسم وسيرة القهوة وخطاب التحريم والكتابة خارج الأقواس وغيرها من المؤلفات.

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