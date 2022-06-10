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سؤال مباشر يستضيف الممثل السعودي عبد الإله السناني

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سؤال مباشر يستضيف الممثل السعودي عبد الإله السناني

دبي - العربية.نت

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يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الأكاديمي وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون عبد الإله السناني المتخصص في الميكروبيولوجي الذي يرى في الكائنات الدقيقة ما يشبه المسرح.

ونوه السناني بجهود وزارة الثقافة السعودية واعتبر أنها حققت إنجازات في الداخل والخارج خلال فترة وجيزة.

وقال إن التعليم في الفترة المبكرة يمثل خطوة إيجابية والعلم يأتي قبل الموهبة وإن إنشاء أقسام لتدريس الفنون في الجامعات في السعودية يمثل خطوة مهمة من شأنها إثراء الحركة الثقافية.

كما، تطرق إلى الدراما السعودية، فأشار إلى مسلسل "العاصوف" الذي يمثّل نقلة نوعية في الدراما، كما قال.

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