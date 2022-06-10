دمرت مقاتلة للناتو.. فيديو لقوات روسية يثير عاصفة!

عاصفة من التساؤلات دارت خلال الأيام الماضية بعد تداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر إسقاط القوات الروسية طائرات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فور دخولها الأجواء الأوكرانية.
مقاتلاتهم وطائراتهم العمودية لمساعدة أوكرانيا ارسلها خلف الناتو ؟— ناصر الناصر (@atras10) June 4, 2022
وما إن وصلوا الحدود حتى تعرضوا لهجوم بالصواريخ الروسية ولم ينج أحد.
وسائل الإعلام الصينية ذكرت تلك الأخبار. pic.twitter.com/qDhpjOWKIu
ولاقى الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات التي جاء فيها أن القوات الروسيّة دمرت مقاتلات ومروحيات تابعة لحلف شمال الأطلسي فور دخولها الأجواء الأوكرانية.
إلا أن تلك المشاهد، ليست سوى مقتطفات من لعبة إلكترونيّة، لطائرة مروحيّة تحلق في سماء أرض معركة، ثم تُصاب بمقذوف وتسقط، بحسب ما أوفادت وكالة "فرانس برس".
فقد أظهر البحث عن المقطع على محرّكات الإنترنت أنه منشور على حساب في يوتيوب، يعنى بالألعاب الإلكترونية، في السابع من نيسان/أبريل الماضي.
كما تبين أن النصف المرفق بالفيديو نفسه مقتطع من لعبة آرما-3، التي كثيراً ما تُستخدم فيديوهات منها في ادّعاءات مضلّلة على مواقع التواصل.
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