قصة لا تصدق.. وجدت حية بعد 41 سنة على اختفائها

في قصة ولا في الخيال عثر على سيدة بعد اختفائها في الثمانينيات من العقد الماضي، عندما قتل والداها في ولاية تكساس الأميركية، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً على الحادثة.

فقد عثر على هولي ماري كلوز، البالغة من العمر 42 عاماً، على قيد الحياة وبصحة جيدة بعد أن استخدمت مجموعة من المحققين في القضية "علم الأنساب" (genealogy) للتعرف على جثتي والديها، تينا جيل لين كلوز وهارولد دين كلوز جونيور، بحسب ما كشف المسؤولون.

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مقتل الوالدين

وبدأت القصة عندما اختفى هارولد وتينا كلوز في أواخر عام 1980 أثناء انتقالهما من فلوريدا إلى تكساس، بحسب تقرير صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وعثر على الزوجين ميتين في إحدى الغابات في منطقة هيوستن بعد بضعة أشهر على انتقالهما.

إلى ذلك، تعرفت السلطات على رفاتهما العام الماضي عندما ربط الحمض النووي للزوجين بأفراد الأسرة في كنتاكي.

وأصدر مكتب المدعي العام في تكساس كين باكستون الإعلان خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس.

صنفت مفقودة

فيما كشف باكستون أن السيدة كلوز التي عثر عليها حية تعيش الآن في أوكلاهوما ولديها خمسة أطفال.

وعند وقوع جريمة القتل بحق والديها، لم يعثر على الرضيعة في ذلك الوقت في أي مكان وصنفت على أنها مفقودة لعقود، في حين أن رفات الزوجين لم يتم التعرف عليها حتى العام الماضي.

وعند استخراج الحمض النووي للوالدين من قبل المحققين، وجدوا تطابقاً مع أبناء عمومة هارولد كلوز في كنتاكي.

بدوره، كشف مساعد المدعي العام الأول، برنت ويبستر، عن أن الطفلة هولي تُركت في ذلك الوقت داخل كنيسة بأريزونا، حيث قامت مجموعة من الأمهات برعايتها.