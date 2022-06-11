صور ولقطات فيديو عن ارتباط جوني ديب ومحاميته بعلاقة عاطفية

مع أن محامية الممثل الأميركي، جوني ديب، المولودة لأب كوبي وأم كولومبية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وهيCamille Vasquez البالغة 37 عاما، نفت في اليومين الماضيين شائعات انتشرت كغيوم الجراد عن علاقة عاطفية بدأت تربطها بالممثل الأكبر سنا منها بأكثر من 22 سنة، إلا أن وسائل إعلامية مختلفة جمعت صورا ولقطات فيديو، تشير إلى علاقة وثيقة من نوع ما بين الاثنين، إلى درجة أنه دعاها للسفر معه هذا الصيف إلى أوروبا.

خبر دعوته كاميل فاسكيز للسفر معه إلى أوروبا، ورد الاثنين الماضي على لسان المحامية نفسها في مقابلة أجرتها معها قناة Univision التلفزيونية الأميركية، ونشرت صحيفة Marca الصادرة بالإسبانية والإنجليزية في مدريد بعض ما ورد فيها، ومنه قولها: "آمل أن أكون بأوروبا هذا الصيف، لمرافقة جوني الذي سيقوم بجولة مع عازف الغيتار (الإنجليزي) جيف بيك، وقد طلب مني مرافقته إذا أردت"، وفق تعبيرها.

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وفي الفيديو المعروض أعلاه، لقطات فيديوية مجتزأة ومختلفة، تم جمعها من داخل المحكمة التي نظرت بدعوى تشهير رفعها ديب ضد طليقته Amber Heard وانتهت جلساتها لصالحه، حيث نجد المحامية تتعامل معه بطريقة تتعدى عملها الطبيعي كموكلة بالدفاع عنه، فتظهر وهي تعانقه وتلمس يده، وأحيانا تتحدث إليه بحماس، ويبادلها هو أسلوب التعامل نفسه تقريبا.

وردت المحامية على الشائعات وعلى من يسألها، بأن علاقتها الوثيقة واللمسية "أكثر مما ينبغي" بديب في المحكمة "ناتجة عن كوني لاتينية، من أصل كوبي وكولومبي. كنت ألمسه، هذا صحيح. لكن ماذا تريدني أن أقول، فأنا أعانق الجميع ولا أخجل"، بحسب ما ذكرت للقناة التلفزيونية التي أشارت بدورها إلى أن المحامية تواعد البريطاني Edward Owen المدير التنفيذي لشركة عقارية اسمها WeWork ومقرها في نيويورك.