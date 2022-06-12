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بيع "تذاكر مستعملة" لدخول اللوفر.. حيلة تدخل منفذيها السجن

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(FILES) In this file photo taken on April 29, 2022 Visitors queue in front of the Pyramid to enter the Louvre Museum, in Paris on April 29, 2022. A former president of the Louvre is under investigation for money laundering and trafficking in antiquities (judicial source). (Photo by AFP) / NO USE AFTER JUNE 25, 2022 08:09:02 GMT
طابور انتظار لدخول متحف اللوفر في ابريل الماضي
اقتصاد فرنسا

بيع "تذاكر مستعملة" لدخول اللوفر.. حيلة تدخل منفذيها السجن

الشرطة الفرنسية أوقفت 14 عضواً في شبكة كانت تستعيد التذاكر الورقية أو الإلكترونية من الزوار الذين أنهوا جولتهم في المتحف، ثم تعيد بيعها بأكثر من سعر الشراء للسياح الذين ينتظرون دورهم في الطابور

باريس – فرانس برس

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شنت السلطات الفرنسية حملة لوضع حد لعمليات بيع تذاكر دخول مستعملة إلى متحف اللوفر في باريس، وأوقفت 14 عضواً في شبكة تنشط في هذا المجال، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة، السبت.

طابور انتظار لدخول متحف اللوفر في ابريل الماضي
طابور انتظار لدخول متحف اللوفر في ابريل الماضي
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وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أن أعضاء الشبكة كانوا يستعيدون التذاكر الورقية أو الإلكترونية من الزوار الذين أنهوا جولتهم في المتحف، ثم يعيدون بيعها بأكثر من سعر الشراء للسياح الذين ينتظرون دورهم في الطابور.

وأعلن مصدر الشرطة أن العملية "أتاحت توقيف 14 شخصاً"، الأربعاء الماضي، من بينهم ستة مقيمين بصورة غير شرعية.

واستقبل متحف اللوفر 2.8 مليون زائر عام 2021، بينما كان عدد زواره قبل جائحة كورونا يبلغ نحو 10 ملايين سنوياً.

طابور انتظار لدخول متحف اللوفر في ابريل الماضي
طابور انتظار لدخول متحف اللوفر في ابريل الماضي
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