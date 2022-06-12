اقتصاد فرنسا
بيع "تذاكر مستعملة" لدخول اللوفر.. حيلة تدخل منفذيها السجن
الشرطة الفرنسية أوقفت 14 عضواً في شبكة كانت تستعيد التذاكر الورقية أو الإلكترونية من الزوار الذين أنهوا جولتهم في المتحف، ثم تعيد بيعها بأكثر من سعر الشراء للسياح الذين ينتظرون دورهم في الطابور
شنت السلطات الفرنسية حملة لوضع حد لعمليات بيع تذاكر دخول مستعملة إلى متحف اللوفر في باريس، وأوقفت 14 عضواً في شبكة تنشط في هذا المجال، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة، السبت.
وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أن أعضاء الشبكة كانوا يستعيدون التذاكر الورقية أو الإلكترونية من الزوار الذين أنهوا جولتهم في المتحف، ثم يعيدون بيعها بأكثر من سعر الشراء للسياح الذين ينتظرون دورهم في الطابور.
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وأعلن مصدر الشرطة أن العملية "أتاحت توقيف 14 شخصاً"، الأربعاء الماضي، من بينهم ستة مقيمين بصورة غير شرعية.
واستقبل متحف اللوفر 2.8 مليون زائر عام 2021، بينما كان عدد زواره قبل جائحة كورونا يبلغ نحو 10 ملايين سنوياً.
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