تعرف على نقاط ضعفك وقوتك.. بحسب ما تراه أولا!

صورة جديدة تحمل خدعة بصرية نعرضها اليوم، نقلا عن موقع "جاغران جوش" Jagran Josh، حيث يزعم الموقع أن رؤيتك للصورة قد تكشف عن نقاط القوة والضعف لديك بناءً على ما تراه أولاً.

فماذا ترى أولا في هذه الصورة عزيزي القارئ؟

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هل رأيت وجه رجل؟ أم فتاة تقرأ كتابًا؟ أم الفتاة تحمل كأسًا؟ أو مزهرية؟ أو كرسيًا؟ وهنا التفسير..

*وجه رجل

إذا رأيت وجه رجل أولاً، فأنت شخص متوازن عاطفياً وعقلياً. أنت تواجه تحديات الحياة بحالة من الرضا دون أي انهيار. كما أنك مصدر إلهام للأشخاص المحيطين بك. ومع ذلك؛ أنت تراقب مشاعرك وتتردد في التعبير عنها أمام الأصدقاء والعائلة.

*فتاة تقرأ كتابًا

أما إذا رأيت فتاة تقرأ كتابًا، فأنت شخص مثقف، وتميل إلى التعلم واستكشاف أشياء جديدة في الحياة، والغوص في أعماقها لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة. ومع ذلك؛ أنت تحاول الابتعاد عن الأشياء التي لا تجذبك، وبالتالي فإنك قد تتجاهل ما هو في محيطك وتبتعد عن الأشخاص الذين لا يشاركونك نفس اهتماماتك.

*فتاة تمسك كأسا

وإذا لاحظت فتاة تمسك الكأس أولاً، فأنت على الأغلب مستمع رائع؛ ولذا فأنت تساعد الأشخاص من حولك على الانفتاح والتعبير عما في قلوبهم. ومع ذلك؛ فإن مهارات اتخاذ القرار لديك ليست بهذه الروعة. أنت تساعد الآخرين في اتخاذ القرارات بناءً على إيجابيات وسلبيات الموقف، ولكن عندما يتعلق الأمر بك، فإنك تتراجع خطوة إلى الوراء.

*المزهرية

أما إذا رأيت المزهرية أولا، فالحب هو أعظم قوتك. أنت عادة تميل إلى ملاحظة الأشياء الجميلة في الأشخاص الذين تقابلهم. أنت تبتعد عن النميمة غير الضرورية وتبذل قصارى جهدك لإرضاء الآخرين. ومع ذلك؛ فإنك تتجاهل الإشارات الحمراء وينتهي بك الأمر في مواقف صعبة.

*الكرسي

وإذا لاحظت الكرسي أولاً في الصورة، فعلى الأغلب أنك لديك منظور فريد للحياة، ومختلف على حسب المواقف التي تواجهها. ومع ذلك؛ لا يمكنك التركيز على شيء واحد لفترة طويلة وغالبًا ما تشتت انتباهك بالأشياء المحيطة بك والمواقف التي تمر بها.