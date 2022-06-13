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"بقايا بشرية" بمنطقة البحث عن صحافي بريطاني مفقود بالأمازون

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Federal police officers arrive at the pier with items found during a search for Indigenous expert Bruno Pereira and freelance British journalist Dom Phillips in Atalaia do Norte, Amazonas state, Brazil, Sunday, June 12, 2022. Divers from Brazil's firefighters corps found a backpack and laptop Sunday in the remote Amazon area where Pereira and Phillips went missing a week ago, firefighters said. (AP Photo/Edmar Barros)
الشرطة الاتحادية بالبرازيل تصل لميناء ومعها أشياء انتشلتها من مكان البحث عن الصحافي

"بقايا بشرية" بمنطقة البحث عن صحافي بريطاني مفقود بالأمازون

فُقد أثر دوم فيليبس ومرافقه قبل أسبوع.. والرئيس البرازيلي أعلن اليوم العثور على بقايا بشرية بينما أكدت أسرة الصحافي العثور على جثتين

برازيليا – فرانس برس

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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الاثنين، العثور على بقايا بشرية خلال عمليات البحث عن صحافي بريطاني وباحث برازيلي فُقد أثرهما في الأمازون بعد تلقيهما تهديدات، في حين أعلنت عائلتاهما أنه تم العثور على جثتين.

وقال الرئيس البرازيلي في تصريح لمحطة "سي. بي. ان ريسيفي" الإذاعية إن "الأدلة تدفعنا للاعتقاد" بأن الصحافي البريطاني دوم فيليبس والباحث البرازيلي برونو بيريرا المتخصص في دراسة الشعوب الأصلية "تعرضا للسوء، لأنه تم العثور على أشلاء بشرية في النهر وهي تخضع حالياً لتحليل الحمض النووي".

الصحفي دوم فيليبس بالبرازيل في 2019
  • الصحفي دوم فيليبس بالبرازيل في 2019
  • الصحفي دوم فيليبس بالبرازيل في 2009
2 صور
الصحفي دوم فيليبس بالبرازيل في 2019
الصحفي دوم فيليبس بالبرازيل في 2019
الصحفي دوم فيليبس بالبرازيل في 2009
الصحفي دوم فيليبس بالبرازيل في 2009

من جهتها، قالت ابنة شقيقة فيليبس دومينيك ديفيز في رسالة نصية أرسلتها إلى وكالة "فرانس برس" إن عمليات البحث أفضت إلى "العثور على جثتين"، وإن العائلات بانتظار تأكيد الشرطة الاتحادية ما إذا كانت الجثتان تعودان للمفقودين، وهو ما نفته الشرطة البرازيلية.

وفُقد أثر فيليبس (57 عاما) قبل أسبوع أثناء قيامه بأبحاث للتجهيز لكتاب في وادي جافاري ومعه بيريرا، ومذّاك انقطعت أخبارهما.

وغادر الرجلان منطقة أتالايا دو نورتي الواقعة في ولاية أمازوناس لإجراء مقابلة مع السكان حول قاعدة تابعة لـ"فوناي" ووصلا إلى بحيرة جابورو قبل أكثر من أسبوع.

وتوقفا في منطقة ساو رافايل حيث كان بيريرا على موعد مع المسؤول المحلي للبحث في مسألة إطلاق دوريات من السكان الأصليين تهدف إلى الحد من عمليات "غزو" أراضيهم التي تشهد تزايداً في ظل حكومة بولسونارو.

وقال بولسونارو الذي وُجّهت انتقادات حادة لحكومته على خلفية بطء تحركها في هذه القضية، إن الأمل يتلاشى بالعثور على الصحافي على قيد الحياة.

من عمليات البحث عن الصحفي ومرافقه بالأمازون
  • من عمليات البحث عن الصحفي ومرافقه بالأمازون
  • من عمليات البحث عن الصحفي ومرافقه بالأمازون
2 صور
من عمليات البحث عن الصحفي ومرافقه بالأمازون
من عمليات البحث عن الصحفي ومرافقه بالأمازون
من عمليات البحث عن الصحفي ومرافقه بالأمازون
من عمليات البحث عن الصحفي ومرافقه بالأمازون
حشد غاضب في المكسيك يحرق مستشاراً سابقاً بمجلس النواب الأخيرة حشد غاضب في المكسيك يحرق مستشاراً سابقاً بمجلس النواب

وأضاف في تصريحه للمحطة الإذاعية: "بسبب الوقت الذي مر، ثمانية أيام حتى الآن ونقترب من التاسع، سيكون من الصعب للغاية العثور عليهما على قيد الحياة".

وتابع: "أصلي من أجل ذلك لكن المعلومات والأدلة التي تردنا توحي بالعكس".

وأدى اختفاء الصحافي والباحث إلى تحرك شخصيات وجماعات معنية بالدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان، كما نظمت تظاهرات الخميس في لندن وبرازيليا.

وكان بولسونارو قد وصف رحلة فيليبس وبيريرا بأنها "مغامرة لا ينصح بها". وقال: "في منطقة مثل هذه، أي شيء يمكن أي يحدث".

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