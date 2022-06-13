2.3 مليون دولار مقابل الفرصة الأخيرة للغداء مع وارن بافت

حقق مزاد على الفرصة الأخيرة لتناول الغداء مع وارن بافت عرضاً أولياً بقيمة 2.35 مليون دولار، بعد أن طرح الملياردير البالغ من العمر 91 عاماً المزاد على آخر غداء معه لجمع المال لجمعية خيرية في سان فرانسيسكو.

وجمع بافت، رئيس مؤسسة "بيركشاير هاثاواي" منذ عام 2000، أكثر من 34.2 مليون دولار لمؤسسة "غلايد" الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الطعام والمأوى وفحوص الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والتدريب للحصول على وظائف وبرامج للأطفال والفقراء والمشردين والمدمنين.

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وبدأ مزاد هذا العام مساء أمس الأحد على موقع "إي باي"، وسينتهي يوم 17 يونيو.

وسيتناول الفائز، إضافةً إلى ما يصل لسبعة ضيوف، الغذاء مع بافت في مطعم سميث أند ولينسكي في مانهاتن.

وهذا المزاد رقم 21 الذي يطرحه بافت لكنه الأول منذ 2019 حيث توقفت هذه المناسبات بسبب جائحة كورونا.