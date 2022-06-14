تفاصيل خناقة كبيرة بالشارع بين شاكيرا وبيكيه..أفقدتها صوتها

على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على انفصال المغنية الشهيرة شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، إلا أن الأخبار حول الثنائي الفاتن لم تهدأ.

ولعل آخر فصولها، التأكيد على أن شرارة الخلافات بين الحبيبين اللذين أنجبا ولدين خلال سنوات ارتباطهما الـ 12، بدأت منذ العام 2017، بسبب خيانة قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني، على ما يبدو.

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"خناقة وسط الشارع"

فقد أكدت بعض المصادر أن الزوجين كانا يتشاجران دوماً وأحيانا وسط الشارع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسبانية عن صحفية تدعى سيلفيا تاول.

بل كشفت أن إحدى تلك المشاجرات اندلعت وسط الشارع، حيث علا صوت صاحبة "وا وكا" في وجه حبيبها، ما أفقدها صوتها لاحقا، ودفعها إلى إلغاء إحدى الحفلات الضخمة التي كانت مقررة .

كما أنها أكدت أن خيانات بيكيه بدأت قبل ذلك، إذ عرف عنه عيش حياة ليلية صاخبة في برشلونة.

إلى ذلك، زعمت أن لاعب كرة القدم أقام أيضًا علاقة رومانسية مع مغنية إسبانية مشهورة خلال مواعدة شاكيرا!

الشقراء الفاتنة الغامضة!

أتت تلك المعلومات بالتزامن، مع ظهور تفاصيل جديدة عن الشابة الغامضة التي فجرت قضية انفصال الثنائي، إذ بينت أن الشابة العشرينية الشقراء التي واعدها بيكيه، تعمل في ملهى ليلي في برشلونة، وكانت تقيم في كتالونيا، في نفس المنطقة التي يقيم بها اللاعب.

كما تبين أنها صديقة لزميله لاعب وسط برشلونة، ريكوي بويج (23 عاما)، وفق ما نقلت صحيفة "إنفورماليا" الإسبانية أمس الاثنين.

يذكر أن الثنائي الشهير كان أكّد خبر الانفصال، في بيان رسمي، قبل أكثر من أسبوع داعيا لاحترام الخصوصية، منهياً علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.