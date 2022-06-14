طريقة ولا أذكى لإجبار السيارات على تخفيف السرعة.. شاهدها

في خطوة تهدف لحماية المشاة وإجبار السيارات على تخفيف السرعة، صممت شركة Vegamálun GÍH طريقة ولا أذكى عبر تقنية الوهم البصري في أحد شوارع آيستلندا.

والطريقة هي عبارة عن ممر وهمي يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكن في الواقع هذه مجرد قطعة فنية مصممة جيداً وبشكل لا يصدق لتبدو حقيقة، وفق موقع creativebloq.

This pedestrian crosswalk looks like it's floating pic.twitter.com/M5Uqx3LS4z — Mashable (@mashable) June 12, 2022

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فتصميم ممر المشاة يخلق وهماً بصرياً يجعل السائقين يعتقدون أن خطوطه البيضاء هي أشياء مثل الصناديق الموجودة في الشارع، فتجبرهم على تخفيف سرعتهم.

فقد صممت الشركة هذا الممر العائم كجزء من مخطط لخلق طرق بديلة لإبطاء السائقين، حيث ثبت أن مطبات السرعة تسبب إزعاجا لبعض السائقين وتزيد من تلوث الهواء حيث يتعين على السيارات أن تبطئ وتسرع.

"مخاطر هذا الوهم"

وأظهر الفيديو المنشور على حساب mashable في تويتر أنه عندما تقترب السيارات من الممر ثلاثي الأبعاد، يبدو كما لو أنه ينبثق ويخلق ما يشبه الحاجز الفعلي الذي لا تستطيع سيارتك عبوره.

لكن في المقابل، سارع بعض المستخدمين إلى الإشارة إلى مخاطر هذا الوهم، حيث وصفه أحدهم بأنه "مشتت للانتباه" و "مربك".

وأشار آخرون إلى مدى قوة تأثيره على السائقين إذا اعتقدوا أنهم على وشك الدخول في حاجز حقيقي، مما قد يتسبب في الكثير من الضرر.

حتى أن البعض ذهب إلى حد القول إن المعبر لن يؤدي إلا إلى إبطاء السائقين في المرة الأولى لأنهم سيعرفون بعد ذلك أنها مجرد وهم.