غلبته في لعبة.. شاهد عريساً يضرب عروسه وسط الحفل

عاشت عروس من أوزبكستان لحظات رعب عندما تعرضت للضرب على رأسها بقوة خلال حفل زفافها وعلى الملأ أمام المدعوين، وذلك بعدما لعبت لعبة تقليدية مع الزوج وفازت عليه.

فقد بدأت القصة عندما دعي العريسان للعب لعبة تقليدية لم تحدد ماهيتها، لكن يعتقد أنهم أعطيا شيئاً لتفكيكه، ومن يفعل ذلك أولاً يفوز بالجائزة الموجودة في داخل ذلك الشيء، حيث فازت العروس، وعندما أدرك العريس أنها تغلبت عليه، ضربها بقوة على مؤخرة رأسها بقبضته أمام الجميع.

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صدمة وذهول

ووضعت العروس التي أصيبت بالصدمة والذهول يدها على رأسها، قبل أن ترفع فستان زفافها الأبيض عن الأرض وتخرجها سيدتان أخريان عن المسرح.

في هذه الأثناء، ظهر أيضا الرجل الذي يقف إلى جانب العريس مصدوما قبل أن يتململ بعصبية ماسكاً هاتفه مع استمرار عزف موسيقى الحفلة ووميض أضواء الحفل من حولهم. من جهته، ظل العريس على المنصة، وكأن شيئاً لم يحدث، يحدق في الحشد الصامت الذي كان قبل لحظات يهتف للزوجين.

متداول من أوزباكستان لعروس وعريسها يقومون بعمل لعبة تقليدية صغيرة خلال زفافهم فضربها على رأسها بقوة لأنها فازت عليه مما تسبب لها بالألم والحرج.

pic.twitter.com/BotLXe1hgu — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 13, 2022

فيما لم يعرف ماذا حدث بعد توقف التصوير، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الخبر مرفقاً بالفيديو.

ردود غاضبة

إلى ذلك، انتشرت لقطات الزفاف على وسائل التواصل الاجتماعي في آسيا الوسطى، وكان رد فعل الناس غاضباً على تويتر.

وكتب أحد الأشخاص على منصة التواصل الاجتماعي: "هذا محزن للغاية ... آمل أن تجد الشجاعة لتوجيه الاتهام إليه ومحاسبته على أفعاله".

كذلك، قال آخر "أي رعب! ... جيد نشر هذا على الإنترنت لإحراج هذا الرجل الرهيب. لكن آمل أن يتم إبعادها عنه. كيف يمكن لوالديها مشاهدة هذا".

وكتب ثالث يقول: "إنه لأمر مروّع. آمل أن تبتعد عنه عاجلاً أفضل من ابتعادها عنه آجلاً"، مع صورة قلب مكسور.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها فيديو لعريس من أوزبكستان يعتدي على عروسه ففي عام 2019، لفت مقطع لحادث مماثل انتباه الجمهور، حيث ضرب عريس زوجته بغضب بعد التظاهر بأخذ كعكة زفافه بعيداً.