انظر جيداً.. ما تراه أولاً يكشف أعمق مخاوفك؟

يعتقد أن للخدع البصرية بعض الجوانب الغامضة، التي قد تكشف بحسب عدد من الدراسات جوانب معينة من شخصية الناظر إليها، وفق ما يعتقد.

ويختلف الوهم البصري اليوم قليلاً لأنه سيكشف عن أعمق خوفك اللاواعي على أساس ما تراه أولاً، بحسب مجلة Minds Journal.

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فألق نظرة على الصورة أدناه لاختبار الشخصية، فما تراه أولاً يكشف أعمق مخاوفك! إذ ستحفز هذه الصورة عقلك الباطن تلقائياً لربط الأشكال الموجودة في الصورة بالخوف لأنها تحتوي على رسالة لا شعورية للدماغ.

إذا رأيت فتاة صغيرة أولاً

وإذا رأيت طفلة صغيرة تجلس تحت شجرة لأول مرة، فهذا يعني أن أصل مخاوفك هو المشاعر المكبوتة منذ الطفولة.

وتعتبر علاقة الطفل بأمه مهمة لأن الكثير من التطور العاطفي يعتمد على هذه العلاقة إذ يمكن أن تحدث أنواع مختلفة من الأحداث التي يمكن أن تؤثر على عقل الطفل.

كذلك، من المعتقد أنك إذا أمضيت بعض الوقت مع والدتك وحصلت على قدر ضئيل من الحنان، فقد يؤدي ذلك إلى التغلب على مخاوفك.

وبالتالي فإن أعمق خوف اللاوعي هو اتخاذ القرارات أو تحمل المسؤولية.

إذا رأيت فراشة أولاً

أما إذا كنت رصدت فراشة أولاً، فهذا يعني أن أكبر مخاوفك هو الموت أو فقدان فرص الحياة.

ووفقاً للخبراء، ترتبط الفراشة تقليدياً بمعنى إيجابي. لكن كما نعلم، هناك جانبان للتفسير بمعنى أنه عندما تظهر الفراشات في أحلامك فهذا يدل على التغيير والبدايات.

إذا رأيت الفراولة أولاً

فيما إذا رأيت فراولة أولاً في وسط الصورة، فهذا يشير إلى أنها من المفترض أن تمثل القلب، إذ تمثل الفراولة رمزا للحب لفترة طويلة، وفق المجلة.