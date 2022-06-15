.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حُشر مع أفاع وعقارب.. شاهد طفلا علق ببئر 4 أيام وخرج حياً

  • الخط
فرق الإنقاذ قرب البئر (أ ف ب)
فرق الإنقاذ قرب البئر (أ ف ب)

حُشر مع أفاع وعقارب.. شاهد طفلا علق ببئر 4 أيام وخرج حياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من دون ماء ولا طعام علق طفل هندي أصم وأبكم يبلغ 10 سنوات، داخل بئر لأربعة أيام، وسط محاولات لإنقاذه تكللت بالنجاح أخيراً.

فقد أنقذت فرق الإغاثة الهندية مساء الثلاثاء الطفل راهو ساهو، الذي سقط الجمعة في بئر ضيقة جداً يبلغ عمقها 24 متراً عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.

أنقذوا حيدر.. ريان آخر يبكي ويئن داخل بئر بأفغانستان سوشيال ميديا أنقذوا حيدر.. ريان آخر يبكي ويئن داخل بئر بأفغانستان

"أصبح نحيلاً"

وغرّد رئيس وزراء الولاية بوبيش باغيل عبر تويتر أنّ الصبي أُخرجَ من البئر سليماً بفضل فرق الإغاثة.

بدوره، قال رئيس الإدارة المحلية جيتندرا شوكلا للصحافيين إنّ راهول ساهو "على قيد الحياة لكنّه أصبح نحيلاً" و"نُقل إلى أحد المستشفيات" في المنطقة المجاورة.

وأضاف "رُصد ثعبان في البئر لكنّ الصبي أظهر شجاعة استثنائية وبقي هادئاً أثناء عملية إنقاذه".

كما، استعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

أفاع وعقارب وصخور

وأوضحت السلطات المحلية أنّ سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة أعاقت كلها عمليات الحفر وأخّرت جهود الإنقاذ، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان قائد شرطة منطقة جنجغير فيجاي أغراوال أشار إلى أنّ كاميرات استُخدمت لمراقبة وضع الصبي وتحركاته خلال عملية الإنقاذ.

يذكر أن عادة ما تُسجَّل حوادث مماثلة في القرى الهندية يشكل الأطفال ضحاياها.

وعام 2019، توفي طفل يبلغ من العمر سنتين بعدما علق لأربعة أيام في بئر في ولاية البنجاب.

وفي العام نفسه، سُحب طفل في سن السنة ونصف السنة من بئر في هاريانا بعدما علق في الداخل ليومين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
اكتشف المزيد