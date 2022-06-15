حُشر مع أفاع وعقارب.. شاهد طفلا علق ببئر 4 أيام وخرج حياً

من دون ماء ولا طعام علق طفل هندي أصم وأبكم يبلغ 10 سنوات، داخل بئر لأربعة أيام، وسط محاولات لإنقاذه تكللت بالنجاح أخيراً.

فقد أنقذت فرق الإغاثة الهندية مساء الثلاثاء الطفل راهو ساهو، الذي سقط الجمعة في بئر ضيقة جداً يبلغ عمقها 24 متراً عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.

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"أصبح نحيلاً"

وغرّد رئيس وزراء الولاية بوبيش باغيل عبر تويتر أنّ الصبي أُخرجَ من البئر سليماً بفضل فرق الإغاثة.

بدوره، قال رئيس الإدارة المحلية جيتندرا شوكلا للصحافيين إنّ راهول ساهو "على قيد الحياة لكنّه أصبح نحيلاً" و"نُقل إلى أحد المستشفيات" في المنطقة المجاورة.

وأضاف "رُصد ثعبان في البئر لكنّ الصبي أظهر شجاعة استثنائية وبقي هادئاً أثناء عملية إنقاذه".

كما، استعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

कल शाम से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।



जानकारी के मुताबिक अभी 5-6 घंटे का वक्त हमें राहुल तक पहुँचने में लग सकता है।



बच्चे को केला और जूस पहुंचाया गया है और परिजन से भी आवाज के माध्यम से बात कराई जा रही है, ताकि उसका मनोबल बना रहे।



हम सब उसकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। pic.twitter.com/xUD2o93XJH — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 11, 2022

أفاع وعقارب وصخور

وأوضحت السلطات المحلية أنّ سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة أعاقت كلها عمليات الحفر وأخّرت جهود الإنقاذ، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان قائد شرطة منطقة جنجغير فيجاي أغراوال أشار إلى أنّ كاميرات استُخدمت لمراقبة وضع الصبي وتحركاته خلال عملية الإنقاذ.

يذكر أن عادة ما تُسجَّل حوادث مماثلة في القرى الهندية يشكل الأطفال ضحاياها.

Chhattisgarh | Operation continues to rescue a 10-year-old boy who fell into a borewell in Pihrid village of Janjgir-Champa district



CM Bhupesh Baghel is continuously monitoring the operation. pic.twitter.com/VsQxR27QJt — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 12, 2022

وعام 2019، توفي طفل يبلغ من العمر سنتين بعدما علق لأربعة أيام في بئر في ولاية البنجاب.

وفي العام نفسه، سُحب طفل في سن السنة ونصف السنة من بئر في هاريانا بعدما علق في الداخل ليومين.