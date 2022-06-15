نازل تايسون.. فيديو مفاجئ لحارس طرح بضربة مشاغباً أرضاً

مقطع متداول من مطعم BOXPARK في لندن لشخص يقوم بالاعتداء وإثارة المشاكل فقام حارس الأمن بلكم المعتدي لكمة واحدة طرحته أرضاً وأغمي عليه مباشرة.
واتضح أن الحارس ملاكم سابق اسمه جوليوس فرانسيس كان قد نازل مايك تايسون في حلبات الملاكمة قبل 22 سنة.
……. pic.twitter.com/92kmGmtiBx— Glory Glory (@gloryglorytott) June 13, 2022
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فقد انتشر فيديو الحادث الذي نشرته gloryglorytott عبر تويتر، على وسائل التواصل الاجتماعي ووصل إلى ما يقرب من 18 مليون مشاهدة وأكثر من 100 ألف إعجاب.
وكان فرانسيس البالغ من العمر الآن 57 عاماً، خسر أمام تايسون في عام 2000 في الجولة الثانية، بحسب موقع "Marca".
يذكر أن فرانسيس بطل أوروبي سابق في الكيك بوكسينغ وسجل 23 فوزاً في منافسات الملاكمة و24 خسارة وضربة قاضية واحدة.
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