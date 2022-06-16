نشّط عقلك.. حرّك عود ثقاب واحداً لإصلاح هذه المعادلة بـ3 خيارات مختلفة

هل يمكنك تحريك عود ثقاب واحد فقط لإصلاح هذه المعادلة في غضون 20 ثانية؟

هذا اللغز، الذي نشره موقع "جاغان جوش" Jargan Josh، مخصص لأولئك الذين يتمتعون بمستوى تركيز عال وقدرة تحليلية يقظة، فالوصول إلى الحل، يحتاج إلى استخدام عقل مبدع لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

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وهنا في لغز اليوم يتعين عليك تحريك عود ثقاب واحد فقط لتصحيح المعادلة في الصورة؛ علما بأن هناك 3 خيارات لحل هذه المعادلة.

يمكن لشخص يتمتع بعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 20 ثانية. فحاول الآن عزيزي المشاهد قبل أن تنظر إلى الأجوبة في الأسفل.

*الخيار الأول:

اختر عصا من الرقم الأول 8 بحيث تتحول إلى رقم 9 وضعها في رقم الاجابة بحيث تصبح 8.

*الخيار الثاني:

اختر عصا من الرقم الأول 8 بحيث تتحول إلى رقم 6 وضعها في الرقم 4 بحيث تصبح 9.

*الخيار الثالث:

اختر عصا من الرقم الثالث 4 بحيث تتحول إلى الرقم 11.

سيساعدك الابتكار في التفكير على استخلاص إجابات صحيحة ومتعددة في مثل هذه الألعاب الذهنية. فاللغز قد يكون صعبًا بعض الشيء؛ إلا أنه يحتاج فقط لتركيز وقوة ملاحظة للوصول إلى الحل الصحيح.

ومن المؤكد أنه سيبعث علينا شعورًا رائعًا عندما نكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.