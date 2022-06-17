الفيفا يحتفل بمحمد صلاح.. وثائقي "مو.. رمز عالمي" عن رحلة الفرعون

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنجازات النجم المصري، محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مسيرته الكروية من نجريج، قريته الصغيرة بمركز بسيون في محافظة الغربية بمصر، وصولا إلى العالمية، وذلك بإطلاق فيلم وثائقي بمناسبة عيد ميلاد الفرعون الذي أتم عامه الـ30 الأربعاء الماضي.

ᴀ ɢʟᴏʙᴀʟ ɪᴄᴏɴ 🌍

ᴀɴ ᴇɢʏᴘᴛɪᴀɴ ᴋɪɴɢ 👑🇪🇬



Happy 30th birthday to the pride of Egypt, @MoSalah 🙌



Watch ‘MO - A Global Icon’ for FREE, only on FIFA+ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2022

وجاء الفيلم الوثائقي بعنوان "مو.. رمز عالمي"، ورصد رحلة صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى لقطات من قريته نجريج، ومقابلات مع جماهير ليفربول وبعض النجوم للحديث عنه، ومنهم مغني الراب مروان بابلو، والكاتب مارك مانسون، ولاعبة التايكوندو المصرية هدايا الملاك وغيرهم.

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واحتفل صلاح، الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 30، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

ونشر قائد منتخب "الفراعنة" صورة جديدة يستعرض فيها عضلاته المميزة، بابتسامة مشرقة وسط البحر أعلى يخت أثناء قضاء عطلته الصيفية في الجونة بمصر.

وجاء صلاح مؤخرا في المرتبة الثامنة بقائمة "صن داي تايمز جيفينج ليست" من صحيفة "تايمز" البريطانية، كأكثر الأشخاص المؤثرين تقديما للتبرعات الخيرية.

وقدم صلاح تبرعات بلغت 2.5 مليون جنيه إسترليني للمعهد القومي للأورام في القاهرة في عام 2019 بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء انفجار سيارة مفخخة.

ويعد صلاح لاعب كرة القدم الوحيد في المراكز العشرة الأولى بالقائمة، وجاء بعده لويس هاميلتون سائق سيارات الفورميلا وان، كثاني رياضي في قائمة المتبرعين.