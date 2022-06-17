محكمة روسية تقضي بسجن أميركي 14 عاماً للاتجار في المخدرات

أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أن محكمة روسية قضت، أمس الخميس، بسجن موظف سابق في السفارة الأميركية 14 عاما بتهمة الاتجار في المخدرات.

وقالت الوكالة إن مارك فوغل احتجز في مطار شيريميتيفو بموسكو في أغسطس 2021 وبحوزته مخدرات. وأضافت أنه كان يعمل في السفارة ولكن وقت إلقاء القبض عليه كان يعمل في المدرسة الأنغلو أميركية بالمدينة.

مادة اعلانية

وذكرت الوكالة أن فوغل أقر بأنه مذنب في تهم تهريب وتخزين ونقل وتصنيع ومعالجة المخدرات.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعقيب.

وكانت قناة "سي.بي.إس نيوز" CBS News قد ذكرت في يناير أن فوغل أبلغ المحامين الذين زاروه أنه استخدم الماريغوانا لأسباب طبية بعد جراحة في العمود الفقري. ونقلت عنه القناة قوله إن الكمية التي كانت بحوزته عند اعتقاله كانت 17 غراما فحسب.

يأتي هذا الحكم وسط تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى.

واعُتقلت نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينير في مطار موسكو في 17 فبراير بسبب مزاعم بوجود خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب في حقائبها. وتم تمديد حبسها الاحتياطي هذا الأسبوع حتى الثاني من يوليو.