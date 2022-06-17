هل يمكنك تحديد عدد الوجوه المخفية بهذه الخدعة البصرية؟

تستمر الخدع البصرية في الانتشار بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجد محبوها فرصة لتنشيط العقل والتركيز وسط زمن السرعة الذي يعيشون فيه.

والخدعة البصرية التي نعرضها اليوم، نقلاً عن صحيفة "ذا صن" The Sun، تترك المشاهدين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على كل الوجوه المخفية بين أغصان الشجرة.

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وتزعم الصحيفة أنه يمكن لـ1% فقط من الناس التوصل للعدد الصحيح لوجوه الرجال والنساء في الصورة.

إلا أن الكثيرين يمكنهم أن يرصدوا حفنة من الوجوه المخبأة في أغصان وجذوع الشجرة.

لكن هناك بالفعل 10 وجوه داخل الصورة.

فهل تمكنت من تحديدها عزيزي القارئ؟