وهم بصري يحتاج تركيزاً.. هل تستطيع تبيّن القطة؟

تنتشر الخدع البصرية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها البعض فرصة لتنشيط العقل والتركيز.

اخترنا لك اليوم عزيزي المشاهد، صورة تحمل وهماً بصرياً، نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، من شأنها أن تحير عقلك بالتأكيد.

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ففي الصورة التي نعرضها اليوم، يمكننا رؤية كلب يقف أمام الشجرة، لكننا نؤكد لك أن الصورة تحمل قطة أيضا في ثناياها.

فانظر جيداً عزيزي القارئ وأفصح لنا عما تراه.. أين ترى القطة؟

بالفعل تتشكل القطة من خلال أغصان الشجرة في هذا الوهم البصري.

في الحقيقة، تشكل الفروع الصغيرة التي تقع فوق الكلب بشكل جماعي، الخطوط العريضة للقطة.. فهل تستطيع رؤيتها الآن؟