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وهم بصري يحتاج تركيزاً.. هل تستطيع تبيّن القطة؟

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هل تمكنت من تحديد القطة بالصورة؟
خدع بصرية

وهم بصري يحتاج تركيزاً.. هل تستطيع تبيّن القطة؟

نؤكد لك أن هذه الخدعة البصرية تحمل قطة أيضاً في ثناياها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تنتشر الخدع البصرية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها البعض فرصة لتنشيط العقل والتركيز.

اخترنا لك اليوم عزيزي المشاهد، صورة تحمل وهماً بصرياً، نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، من شأنها أن تحير عقلك بالتأكيد.

ففي الصورة التي نعرضها اليوم، يمكننا رؤية كلب يقف أمام الشجرة، لكننا نؤكد لك أن الصورة تحمل قطة أيضا في ثناياها.

فانظر جيداً عزيزي القارئ وأفصح لنا عما تراه.. أين ترى القطة؟

بالفعل تتشكل القطة من خلال أغصان الشجرة في هذا الوهم البصري.

ها هي القطة حيث تشكلها أغصان الشجرة
ها هي القطة حيث تشكلها أغصان الشجرة

في الحقيقة، تشكل الفروع الصغيرة التي تقع فوق الكلب بشكل جماعي، الخطوط العريضة للقطة.. فهل تستطيع رؤيتها الآن؟

هل يمكنك تحديد عدد الوجوه المخفية بهذه الخدعة البصرية؟ الأخيرة خدع بصرية هل يمكنك تحديد عدد الوجوه المخفية بهذه الخدعة البصرية؟
نشّط عقلك.. حرّك عود ثقاب واحداً لإصلاح هذه المعادلة بـ3 خيارات مختلفة الأخيرة خدع بصرية نشّط عقلك.. حرّك عود ثقاب واحداً لإصلاح هذه المعادلة بـ3 خيارات مختلفة
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