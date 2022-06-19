حاول الانتحار ببث مباشر على فيسبوك.. لكن انقطع الحبل

في محاولة فاشلة قام رجل أمن عراقي ببث عملية انتحاره عبر فيسبوك، إلا أنه نجا من الموت المحقق بعدما انقطع الحبل.
فقد كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن رجل أمن حاول شنق نفسه داخل بيته في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.
وقال إن الشاب بث الواقعة بشكل مباشر على فيسبوك أثناء محاولته الانتحار، بحسب ما نقلت مواقع عراقية.
أغمي عليه
كما بيّن أن الحبل انقطع أثناء شنق نفسه واصطدم رأسه في الأرض ليغمى عليه بعد ذلك.
وبين المصدر، أن "المنتسب كان مخموراً حيث حضر ضابط التحقيق وبعد دخول داره تبين أنه على قيد الحياة".
تعليقات ساخرة
إلى ذلك، شهد فيسبوك تعليقات اتسمت غالبيتها بالساخرة على الحادثة، حيث قال أحدهم "يحاول مرة ثانية وثالثة وعاشرة"، فيما علق آخر "يبدو نيته غير صافية".
وقال أحدهم "الحمد لله انقطع الحبل"، في إشارة إلى نجاته من الموت في الدقيقة الأخيرة.
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