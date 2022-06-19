.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حاول الانتحار ببث مباشر على فيسبوك.. لكن انقطع الحبل

  • الخط
تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

حاول الانتحار ببث مباشر على فيسبوك.. لكن انقطع الحبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في محاولة فاشلة قام رجل أمن عراقي ببث عملية انتحاره عبر فيسبوك، إلا أنه نجا من الموت المحقق بعدما انقطع الحبل.

فقد كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن رجل أمن حاول شنق نفسه داخل بيته في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

لغط حول سبب انتحاره.. تركي أحرق نفسه وكأنه يقدم عرضاً مسرحياً العرب والعالم تركيا لغط حول سبب انتحاره.. تركي أحرق نفسه وكأنه يقدم عرضاً مسرحياً

وقال إن الشاب بث الواقعة بشكل مباشر على فيسبوك أثناء محاولته الانتحار، بحسب ما نقلت مواقع عراقية.

أغمي عليه

كما بيّن أن الحبل انقطع أثناء شنق نفسه واصطدم رأسه في الأرض ليغمى عليه بعد ذلك.

وبين المصدر، أن "المنتسب كان مخموراً حيث حضر ضابط التحقيق وبعد دخول داره تبين أنه على قيد الحياة".

تعليقات ساخرة

إلى ذلك، شهد فيسبوك تعليقات اتسمت غالبيتها بالساخرة على الحادثة، حيث قال أحدهم "يحاول مرة ثانية وثالثة وعاشرة"، فيما علق آخر "يبدو نيته غير صافية".

وقال أحدهم "الحمد لله انقطع الحبل"، في إشارة إلى نجاته من الموت في الدقيقة الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ميليشيات الحوثي تطبق التجربة الإيرانية لمواجهة سخط اليمنيين ميليشيات الحوثي تطبق التجربة الإيرانية لمواجهة سخط اليمنيين
اكتشف المزيد