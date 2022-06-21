بلجيكا.. ضبط 900 كلغ من الكوكايين داخل شحنة كاكاو

أعلنت السلطات الجمركية البلجيكية، الاثنين، أنها ضبطت الأسبوع الفائت في ميناء أنتويرب، 900 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة داخل شحنة من حبوب الكاكاو مصدرها كولومبيا.

وكانت المخدرات مخبأة داخل أكياس خيش مطابقة لتلك التي تحوي المنتج المصرح عنه رسمياً.

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وأوضحت السلطات الجمركية في بيان، أن عملية الضبط نُفذت في 16 يونيو، وقُدرت قيمة المواد المصادرة بنحو 45 مليون يورو.

ويُعتبر ميناء أنتويرب البوابة الرئيسية التي يدخل منها الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية، نتيجة للرابط التجاري التاريخي الذي يجمعه بأميركا اللاتينية ووارداتها من الفاكهة.

وعادةً ما تُخبئ المخدرات التي تُشحَن من كولومبيا والبرازيل والإكوادور وبنما في شحنات محملة بالموز أو الأناناس، ويستمر المهربون في ابتكار طرق جديدة يتفادون من خلالها عمليات التفتيش.

وصادرت السلطات البلجيكية سنة 2021 ما مجموعه 89,5 طن من الكوكايين في ميناء أنتويرب، في رقم قياسي جديد يعكس ازديادا بنسبة 36% مقارنة مع 2020 (65,5%).

وقالت ناطقة باسم الجمارك لوكالة فرانس برس الاثنين، إن الكمية الإجمالية للمواد المصادرة بلغت في نهاية شهر مايو نحو 24 طناً. وقياساً على الوتيرة السنوية، يعكس هذا الرقم تباطؤاً طفيفاً في عمليات المصادرة. وتعتزم السلطات الجمركية الإعلان في منتصف تموز/يوليو عن الأرقام الخاصة بالنصف الأول من السنة.