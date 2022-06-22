زلزال بقوة 6.1 درجة يهز أفغانستان وباكستان
الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا شدته 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومتراً من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.
ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو وفيات.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على "تويتر" إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.
وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمون على "تويتر".
وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غربي باكستان "كانت قوية".
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