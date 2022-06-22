هل تصلح للقيادة وتمتلك صفاتها؟ ما تراه في الصورة يحدد ذلك..

الألعاب الذهنية والأوهام البصرية المحيرة للعقل تكشف الكثير عن شخصيتك. وصورة اليوم التي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، تكشف إذا كنت قائدا بالفطرة أم تدربت على ذلك..

فالقدرة على التحدث بثقة في الأماكن العامة، وتولي المسؤولية في بيئة جماعية، وعدم الخجل ابدا من المسؤولية.. كلها صفات القائد الطبيعي بالفطرة.

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فإذا لم تكن متأكدًا أبدًا مما إذا كنت تستوفي هذه المعايير، فإن هذا تلوهم البصري المحير قد يلقي بعض الضوء عليه من أجلك.

عملت شركة "فاندنغ سيركل" Funding Circle مع عالمة النفس الدكتورة ريبيكا سبيلمان للتوصل إلى هذه الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والتي تكشف الكثير عن الشخص الذي يشاهدها.

فوفقًا للخبيرة النفسية، ينقسم الأشخاص عمومًا إلى 3 فئات: إما أن تكون من النوع الذي يرى "الصورة الكبيرة"، أو أنك من النوع الذي يذهب مباشرة لـ"إنجاز العمل"، أو انك "مبتكر للأعمال".

فإذا رأيت فقط قطعة مجعدة من الحرير الأسود في هذه الصورة، فهذا يعني أنك تقع ضمن النوع الأول.

فالمفكرون الذين يميلون لرؤية "الصورة الكبيرة" هم بطبيعة الحال أشخاص أكثر تفكيرًا ولا يهتمون بالتفاصيل الصغيرة.

ويعتمد هذا النوع من الأشخاص على غرائزهم عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات، بدلاً من التعامل مع المشكلات باستخدام قواعد اللعبة.

أما إذا رأيت وجه كلب في الصورة، فإنك من النوع الذي يفضل "إنجاز الأعمال" مباشرة، أي أنك تتمتع بقدرات قيادية طبيعية ومتأصلة.

فبالإضافة إلى كونهم أذكياء عاطفيا، فإن هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونون الأكثر نشاطًا في الفريق ويعرفون كيفية إخراج أفضل ما في أعضاء فرقهم والأشخاص المحيطين بهم بشكل عام.