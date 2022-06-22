.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل تصلح للقيادة وتمتلك صفاتها؟ ما تراه في الصورة يحدد ذلك..

  • الخط
الصورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر
خدع بصرية

هل تصلح للقيادة وتمتلك صفاتها؟ ما تراه في الصورة يحدد ذلك..

الصورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر وتكشف الكثير عن الشخص الذي يتبين تفاصيلها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

الألعاب الذهنية والأوهام البصرية المحيرة للعقل تكشف الكثير عن شخصيتك. وصورة اليوم التي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، تكشف إذا كنت قائدا بالفطرة أم تدربت على ذلك..

فالقدرة على التحدث بثقة في الأماكن العامة، وتولي المسؤولية في بيئة جماعية، وعدم الخجل ابدا من المسؤولية.. كلها صفات القائد الطبيعي بالفطرة.

فإذا لم تكن متأكدًا أبدًا مما إذا كنت تستوفي هذه المعايير، فإن هذا تلوهم البصري المحير قد يلقي بعض الضوء عليه من أجلك.

عملت شركة "فاندنغ سيركل" Funding Circle مع عالمة النفس الدكتورة ريبيكا سبيلمان للتوصل إلى هذه الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والتي تكشف الكثير عن الشخص الذي يشاهدها.

فوفقًا للخبيرة النفسية، ينقسم الأشخاص عمومًا إلى 3 فئات: إما أن تكون من النوع الذي يرى "الصورة الكبيرة"، أو أنك من النوع الذي يذهب مباشرة لـ"إنجاز العمل"، أو انك "مبتكر للأعمال".

ماذا ترى في الصورة؟
ماذا ترى في الصورة؟

فإذا رأيت فقط قطعة مجعدة من الحرير الأسود في هذه الصورة، فهذا يعني أنك تقع ضمن النوع الأول.

فالمفكرون الذين يميلون لرؤية "الصورة الكبيرة" هم بطبيعة الحال أشخاص أكثر تفكيرًا ولا يهتمون بالتفاصيل الصغيرة.

ويعتمد هذا النوع من الأشخاص على غرائزهم عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات، بدلاً من التعامل مع المشكلات باستخدام قواعد اللعبة.

أما إذا رأيت وجه كلب في الصورة، فإنك من النوع الذي يفضل "إنجاز الأعمال" مباشرة، أي أنك تتمتع بقدرات قيادية طبيعية ومتأصلة.

فبالإضافة إلى كونهم أذكياء عاطفيا، فإن هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونون الأكثر نشاطًا في الفريق ويعرفون كيفية إخراج أفضل ما في أعضاء فرقهم والأشخاص المحيطين بهم بشكل عام.

والآن عزيزي القارئ.. أي نوع من القادة أنت؟

ما تراه اولا يكشف عن صفتك المهيمنة التي تحدد هويتك الأخيرة خدع بصرية ما تراه اولا يكشف عن صفتك المهيمنة التي تحدد هويتك
وهم بصري يحتاج تركيزاً.. هل تستطيع تبيّن القطة؟ الأخيرة خدع بصرية وهم بصري يحتاج تركيزاً.. هل تستطيع تبيّن القطة؟
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماكرون ولوبان.. هل يصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم في فرنسا؟ ماكرون ولوبان.. هل يصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم في فرنسا؟
اكتشف المزيد