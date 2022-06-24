جريمة هزت الأردن.. حظر النشر بقضية مقتل إيمان إرشيد

بعد أن أثار مقتل طالبة في إحدى الجامعات الخاصة الأردنية غضب الرأي العام، قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في البلاد، القاضي إحسان السلامات، حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية.

وطلب السلامات من مدير عام هيئة الإعلام التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر، أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.

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جاء ذلك فيما لا يزال الجاني، الذي لم تعرف بعد أسباب ارتكابه الجريمة، فاراً من وجه العدالة، وسط تحقيقات مكثفة.

عيارات نارية

يذكر أنه بحسب بيان لمديرية الأمن العام الأردنية صدر ظهر الخميس: "أقدم أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة".

كما أضاف البيان أن الفتاة "أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".

ولاحقاً فارقت الفتاة إيمان إرشيد (21 عاماً)، التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية (شمال عمّان)، الحياة متأثرة بإصابتها.

وسم #جامعة_العلوم_التطبيقية

وتحت وسم #جامعة_العلوم_التطبيقية، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بمحاسبة المجرم، منددين بجرائم العنف المتكررة.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء.

يشار إلى أن هذه الجريمة في الأردن أتت بعد أيام من قتل شاب مصري طالبة طعناً أمام جامعتها بمدينة المنصورة في مصر إثر رفضها الارتباط به.