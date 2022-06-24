فيديو فضحه..هكذا تسلل لص لبيت رئيس تحرير صحيفة سودانية

بكل جرأة ووقاحة وهدوء أيضاً، تسلل لص إلى منزل الصحفية السودانية إيمان عثمان، رئيس تحرير صحيفة "الميدان" لسان حال الحزب الشيوعي في السودان.
إلا أن كاميرات المراقبة كانت له بالمرصاد. فقد التقطت تفاصيل "عمليته الهادئة تلك"، فضلاً عن ملامح وجهه أيضاً.
في وضح النهار
وبينت أن "اللص الجريء" تمكن من سرقة جهاز كمبيوتر "لابتوب" يخص إيمان وهاتف ابنتها النقال، ثم غادر سريعاً البيت الواقع في الحارة السابعة بأم درمان، دون أن يتمكن أحد من القبض عليه.
كما أظهرت خروجه من المنزل بعد وقت قصير حاملا حقيبة سوداء، ليعبر بهدوء دون أن يثير شكوك الأشخاص الذين صودف مرورهم في الطريق .
في حين أوضحت حسب مصادر للعربية.نت أن الحادثة وقعت حوالي الساعة السابعة صباح أمس الخميس، وقد وثقتها كاميرا مراقبة مثبتة في المنزل.
لم ينتبه!
لكن السارق الجسر لم ينتبه لوجود الكاميرا التي حفظت وقائع فعلته بالجرم المشهود!
من جهتها، قالت إيمان عثمان "للعربية. نت" إنها أبلغت الشرطة بتفاصيل السرقة.
بدورها دونت الشرطة بلاغا جنائيا تحت المادة 174 من قانون العقوبات، التي تتعلق بالسرقة، وبدأت تحرياتها لإلقاء القبض على الجاني واستعادة المسروقات.
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