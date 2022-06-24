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اقتربت من الموت.. هذا ما حدث للسباحة ألفاريز قبل عام

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السباحة أغمي عليها في بطولة برشلونة 2021
السباحة أغمي عليها في بطولة برشلونة 2021

اقتربت من الموت.. هذا ما حدث للسباحة ألفاريز قبل عام

دبي - العربية.نت

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اقتربت السباحة الأولمبية أنيتا ألفاريز في غضون ثوانٍ من الموت أمس الخميس، عندما أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة الإيقاعية ببطولة العالم للسباحة المقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست.

إلا أن تلك الحادثة ليست الأولى التي عانت فيها الشابة البالغة من العمر 25 عاماً من حالة إغماء، حيث فقدت وعيها خلال إحدى التصفيات المؤهلة للأولمبياد في برشلونة عام 2021.

شاهد إحدى أروع عمليات الإنقاذ لسبّاحة أغمي عليها تحت الماء الأخيرة شاهد إحدى أروع عمليات الإنقاذ لسبّاحة أغمي عليها تحت الماء

وأوضحت في مقابلة حينها أن جدولها التدريبي المتطلب والمزدحم قد تسبب لها في الإغماء، بحسب صحيفة "ذا صن".

كما أضافت أنها في اليوم السابق لحدث التصفيات، كانت في المسبح لمدة 14 ساعة تقريباً، إذ لم تحصل على قسط كافٍ من النوم.

تدريبات شاقة

وكانت تتدرب لمدة ثماني ساعات في اليوم، ستة أيام في الأسبوع أثناء استعدادها لأولمبياد طوكيو قبل أن تتأجل البطولات بسبب فيروس كورونا.

وعن حادثة برشلونة، قالت ألفاريز إن أداءها سار بشكل جيد، لكنها تذكرت أنها بدأت تشعر بالتعب مع اقترابها من نهاية التدريبات، وشعرت بالدوار قبل أن تفقد وعيها.

أما عن تلك اللحظات المرعبة فأضافت "رأيت السقف يدور، وهذا آخر شيء أتذكره حتى وصلت إلى الحائط". وأنقذتها حينها مدربتها الإسبانية، أندريا فوينتيس.

يذكر أن السباحة نافست في أولمبياد ريو 2016 وحصلت على ميدالية برونزية في بطولة ليما العالمية 2019 للثنائي النسائي.

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