ابتلعت فأراً .. وصورت المشهد ببث مباشر على فيسبوك

في مشهد قاس يظهر تعذيباً للحيوانات، قبضت الشرطة البريطانية على سيدة ظهرت بمقطع فيديو عبر فيسبوك تأكل فأراً وتشرب الماء لبلعه مقابل الحصول على المخدرات.
وبينما أثار المشهد غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الشرطة في مقاطعة لينكولنشاير القبض على السيدة بالتعاون مع الجمعية الملكية البريطانية لحماية الحيوانات.
وكشفت التحقيقات أن السيدة قامت بفعلتها ضمن تحد حصلت بعده على كمية من الكوكايين، وفق الشرطة.
كما تابعت أن المتهمة تبلغ من العمر 39 عاما، وألقي القبض عليها للاشتباه في ارتكابها أفعالا قاسية بحق الحيوانات.
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كذلك طالب المسؤولون أي شخص يشاهد الفيديو على الإنترنت أن يبلغ فيسبوك عنه.
وأمرت بعدم الاتصال بها بخصوص المقطع، ما لم يكن هناك معلومات مباشرة عن الحادث يمكن لها أن تساعد التحقيق.
إلى ذلك ناشدت الشرطة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بألا يشاركوا الفيديو ولا يعلقون عليه منعاً من انتشاره بشكل أوسع.
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