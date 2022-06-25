معك 30 ثانية.. اكتشف حيواناً مختبئاً بين هذه الحمير!

تستمر الخدع البصرية في الانتشار بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجد محبوها فرصة لتنشيط العقل والتركيز وسط زمن السرعة الذي يعيشون فيه.

فقد نشر موقع BBC، أحجية تحدّى فيها من يستطيع اكتشاف الحيوان المختبئ بين مجموعة من الحمير الوحشية بصورة واحدة خلال أقل من 30 ثانية.

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كما اعتبر أن من يفعلها سيحصل على أعلى معدل ذكاء.

حيرة عبر الإنترنت

وفي حين ترك الوهم البصري المستخدمين في حيرة، بعد مشاركة الصورة على الإنترنت، بدأ المعلقون بالبحث عن الجواب.

وعلق أحدهم: "حدّقت لفترة طويلة وبدأت أنسى كيف يفترض أن يبدو الغرير".

فيما قال آخر: "أصبت بألم في العيون"، وهو يبحث عن الغرير قبل أن يدعي أن صديقته التقطت الهاتف و"رصدت الغرير في ثوانٍ".

غضب في تيك توك

بينما اعتبر الثلث أن الأمر كله خدعة، معلقا: "ربما يكون كل هذا مجرد كذبة تقود الناس للجنون.. لا يوجد غرير.. أين الغرير؟!

إلى ذلك شعر مستخدمو تطبيق تيك توك بالحيرة نفسها بعد مشاركة الصورة على المنصة، حيث خلص الكثيرون إلى أن الغرير كان مخفيا على "الجانب الأيسر الأوسط" من الصورة.

بينما وجد آخرون أنه من الصعب جداً حل هذا اللغز.

فهل وجدت أنت الحيوان المختبئ؟.. وإذا كانت إجابتك نعم فكم استغرق هذا معك؟