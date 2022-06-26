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السودان.. ضبط عصابة تتصيد ضحاياها بطريقة ماكرة عبر فيسبوك

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الشرطة السودانية
السودان

السودان.. ضبط عصابة تتصيد ضحاياها بطريقة ماكرة عبر فيسبوك

ورود عدة بلاغات من مواطنين تم استدراجهم وسرقة أموالهم بالإكراه عن طريق صفحات بفيسبوك تختص في بيع وشراء العملات الصعبة بالسودان

الخرطوم - خالد فتحي

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أعلنت الشرطة بالسودان الإطاحة بتشكيل عصابي من المسجلين خطرا، يتصيد ضحاياه عبر صفحات موقع التواصل الشهير "فيسبوك" بعملية بحث مضن استدعى التنقل عبر ولايتي الخرطوم والجزيرة بوسط السودان.

"مسجلين خطرا"

قالت الشرطة في بيان اليوم الأحد تلقته "العربية.نت" إن المباحث الجنائية بالخرطوم، تقفت أثر المتهمين "المسجلين خطرا" بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين تم استدراجهم وسرقة أموالهم بالإكراه عن طريق صفحات بفيسبوك تختص في بيع وشراء العملات الصعبة بالسودان.

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بداية الخيط

الشرطة ذكرت أن فريق البحث الجنائي الذي شكل لجمع المعلومات وفك طلاسم الجرائم الغامضة، توصل بعد بحث مضن وتكثيف عمليات الرصد والمتابعة لوجود المتهمين مختبئين بولاية الجزيرة بوسط السودان، وأفلح الفريق الجنائي عبر كمين محكم في إلقاء القبض على 4 متهمين اعترفوا خلال التحري الميداني بالوقائع المنسوبة إليهم.

سرقة بالإكراه

لاحقا أظهرت التحقيقات أن أفراد العصابة لديهم سجل بلاغات متعددة بأقسام الشرطة المختلفة، بينها بلاغ سرقة مواطن سوداني بمنطقة الإسكان بالخرطوم مبلغ أربعين ألف ريال سعودي. أيضا بلاغ بقسم شرطة أمدرمان بنهب مواطن آخر مبلغ سبعة آلاف وثماني مائة دولار أميركي وهواتف نقالة بأشكال مختلفة.

وبلاغ ثالث بقسم المدينة بالخرطوم بحري بنهب مبلغ ستة وعشرين ألف ريال سعودي وهواتف نقالة بأشكال مختلفة، بالإضافة لعدة بلاغات أخرى تحت المادة 175 من قانون العقوبات بأقسام أخرى.

التعرف على المتهمين

الشرطة قالت إن هناك أكثر من شاك بالبلاغات تعرف على المتهمين أثناء عرضهم بطابور الشخصية ما يعد قرينة إضافية ضدهم.

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