الغموض يكتنف حادثة العثور على 17 جثة بنادٍ ليلي في جنوب إفريقيا
قال قائد شرطة المنطقة الجنرال ثيمبينكوسي كينانا لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية إنه "عثر على 17 شابا متوفين في حانة ليلية هنا في إيست لندن"
عثر على جثث 17 شخصاً على الأقل، معظمهم من الشباب في حانة ليلية في بلدة إيست لندن بجنوب إفريقيا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، الأحد.
وقال قائد شرطة المنطقة الجنرال ثيمبينكوسي كينانا لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية إنه "عثر على 17 شاباً متوفين في حانة ليلية هنا في إيست لندن"، مشيراً إلى أن "ملابسات موتهم غير معروفة حاليا".
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