ركز جيداً.. هل يمكنك حل هذا اللغز في 10 ثوان فقط؟

في هذا الاختبار الذي اخترناه لك اليوم نقلا عن موقع "جاغران جوش" Jagran Josh، حاول تحريك عود ثقاب واحد فقط للحصول على أكبر رقم ممكن في هذه الصورة.

فهل يمكنك حل هذا اللغز في 10 ثوانٍ فقط؟

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هذه الدعابة الذهنية مخصصة لأولئك الذين يستمتعون بحل الألغاز والألعاب التحليلية. فالوصول إلى الحل يحتاج إلى استخدام عقل مبدع، لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة، ومع ذلك فهي بسيطة وسهلة.

وفي الصورة التي اخترناها لك اليوم عزيزي القارئ، تحتاج إلى تحريك عود ثقاب واحد فقط بحيث تصل إلى الرقم المطلوب. ونؤكد لك أنه يمكن لعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 10 ثوانٍ فقط.

الإجابة بسيطة وسهلة:

في هذا اللغز تحتاج إلى تحريك عود ثقاب واحد من أي رقم لتوليد أكبر عدد ممكن من ثلاثة أرقام. سيبدأ أكبر عدد ممكن من ثلاثة أرقام بالرقم 9. فيمكن تكوين ثلاثة أرقام بالرقم 9 في البداية - 900 أو 906 أو 909.

إذن، الإجابة هي 909. أكبر عدد ممكن يتم الحصول عليه بنقل عود ثقاب واحد فقط هو 909، وهي بتحريك عود الثقاب من الرقم 8 وإضافته إلى الرقم 5.. فتصبح النتيجة 909.

فهل توصلت إلى هذه الإجابة عزيزي القارئ؟