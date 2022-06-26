كشف ملابسات جريمة قتل سيدة عربية على يد زوجها بالشارقة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من كشف غموض جريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة عربية عشرينية تم العثور على جثتها في مركبتها بإحدى المناطق، وإلقاء القبض على الجاني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) مساء يوم الجمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

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فانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث. وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

اعتراف الجاني

إلى ذلك قال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد فيصل بن نصار، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها.

وأوضح أنه بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، تم تحديد موقع الجاني بدقة، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.

كما أضاف العقيد أنه تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد 120 دقيقة، مشيراً إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية. وقد جرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.