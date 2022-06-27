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هفوة جديدة.. المستشار الألماني للرئيس الأميركي: "استدر يا جو!"

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لقطة للمصورين قبل الاجتماع
مجموعة الـ7

هفوة جديدة.. المستشار الألماني للرئيس الأميركي: "استدر يا جو!"

ورقة ظهرت بين يدي الرئيس الأميركي كتبت عليها تعليمات تفصيلية

دبي - العربية.نت

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ظهر الرئيس الأميركي جو بادين في موقف محرج جديد وهذه المرة في قمة مجموعة السبع.

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وفيما كان المصور يلتقط الصور لقادة المجموعة قبيل بدء اجتماعهم، لم بسمع بايدن طلب المصور للنظر الى الكاميرا، فبادر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان يجلس قربه للقول: "استدر يا جو".

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وكانت وسائل إعلام أميركية قد كشفت في وقت سابق عن ورقة ظهرت بين يدي الرئيس الأميركي خلال اجتماع بشأن الطاقة البديلة، كتبت عليها تعليمات تفصيلية بأن يدخل وبأن يلقي التحية على الحضور وأن يجلس في مقعده، وأن يدلي بتصريح قصير مدته دقيقتان، وأن يطرح سؤالا على رئيسة اتحاد العمال، وهكذا إلى أن يأتي وقت خروجه من القاعة.

2 صور
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