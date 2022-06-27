لنظهر أننا أقوى منه!.. زعماء G7 يسخرون من بوتين "عاري الصدر"

سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الأحد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عقد في ألمانيا هيمن عليه الغزو الروسي

لأوكرانيا.

ولدى جلوس الزعماء الذين يرتدون ملابس رسمية على مقاعدهم في أول اجتماع من قمة المجموعة التي تستمر ثلاثة أيام في بافاريا، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضا.

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وقال جونسون "يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتين" مما دفع بعض الزعماء للضحك.

ورد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول بصوت مرتفع "ركوب الخيل بصدر عار" في إشارة لما يفعله بوتين.

وردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول "أوه، نعم... ركوب الخيل هو الأفضل".

ويتفاخر بوتين بمظهره الرياضي والتقطت له عدة مرات صور وهو عاري الصدر ونشرتها وسائل إعلام روسية رسمية، وكانت إحداها وهو يمتطي حصانا ويضع نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وبصدر عار وبنطال مموه.





وقبل نحو شهر، تم الحدث عن معاناة بوتين من مرض خطير. ورجح مجتمع الاستخبارات الأميركية أن صحة الرئيس الروسي، تتدهور وأنه يعالج من مرض السرطان، بحسب تقرير جديد.

ويأتي التقييم، الذي نسبته نيوزويك إلى مسؤولين رفيعي المستوى في ثلاث وكالات استخبارات أميركية منفصلة بعد أشهر من التكهنات بأن الرجل القوي الروسي يعاني من أمراض مزمنة.

وقال مسؤول في المخابرات الأميركية: "بوتين مريض بالتأكيد" مشيرًا إلى أن "ما إذا كان سيموت قريبًا هو مجرد تكهنات".

وفي أوائل أبريل، أفاد موقع The Project للصحافة الاستقصائية الروسية أن بوتين كان مريضًا جدًا ويتلقى زيارات منتظمة من طبيب أورام روسي مشهور.

وبغض النظر عن الحالة الصحية لبوتين، حذر مسؤول وكالة المخابرات المركزية من الاستهانة بالرئيس الروسي قائلا "إنه لا يزال خطيرًا ، والفوضى تنتظره إذا مات، نحن بحاجة إلى التركيز على ذلك علينا الاستعداد "

كعادته وبصدره العاري، يقوم بوتين، بالغطس في مياه بحيرة متجمدة، بالاحتفالات الدينية عند مسيحيي الشرق.

كثيرا ما ينخرط في أعمال استعراضية مثيرة منذ توليه الرئاسة عام 2000، إذ قاد طائرات قتالية ومارس ركوب الخيل وصيد السمك بالرمح عاري الصدر.