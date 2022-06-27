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"العربية" في منزل الطالبة الأردنية الراحلة.. هذا ما قالته الأم وسط دموعها

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إيمان
الراحلة إيمان

"العربية" في منزل الطالبة الأردنية الراحلة.. هذا ما قالته الأم وسط دموعها

قالت الأم إنها تشعر بالحسرة من فقد ابنتها، وذكرت أنها كانت "رائعة جدا"، وعلى وشك التخرج، قبل أن تنهمر المزيد من دموعها

دبي - قناة العربية

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أجرت قناة "الحدث" مقابلة في منزل الطالبة الأردنية الراحلة إيمان إرشيد، والتقت مع والدتها المكلومة، وتجولت في غرفتها وما تبقى من أوراقها.

وكانت الطالبة الفقيدة قد راحت ضحية رصاصات غادرة في حرم الجامعة من قاتل حاصره الأمن العام الأردني، الأحد، ما اضطره إلى إطلاق النار على نفسه.

وقالت الأم إنها تشعر بالحسرة من فقد ابنتها، وذكرت أنها كانت "رائعة جدا"، وعلى وشك التخرج، قبل أن تنهمر المزيد من دموعها.

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وتجولت "الحدث" في غرفة نوم الفقيدة، وشاهدت مقتنياتها، والأوراق الأخيرة التي كتبتها.

الأسى كان باديا على كل وجوه الأسرة التي تعاني هول الصدمة حتى الآن.

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