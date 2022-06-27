"العربية" في منزل الطالبة الأردنية الراحلة.. هذا ما قالته الأم وسط دموعها

أجرت قناة "الحدث" مقابلة في منزل الطالبة الأردنية الراحلة إيمان إرشيد، والتقت مع والدتها المكلومة، وتجولت في غرفتها وما تبقى من أوراقها.

وكانت الطالبة الفقيدة قد راحت ضحية رصاصات غادرة في حرم الجامعة من قاتل حاصره الأمن العام الأردني، الأحد، ما اضطره إلى إطلاق النار على نفسه.

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#الحدث في منزل الطالبة الأردنية #إيمان_إرشيد.. حسرة تنتاب عائلتها.. وهذا ما تبقى من ذكريات داخل غرفتها#الأردن pic.twitter.com/r7gJmw6a8B — ا لـحـدث (@AlHadath) June 26, 2022

وقالت الأم إنها تشعر بالحسرة من فقد ابنتها، وذكرت أنها كانت "رائعة جدا"، وعلى وشك التخرج، قبل أن تنهمر المزيد من دموعها.

وتجولت "الحدث" في غرفة نوم الفقيدة، وشاهدت مقتنياتها، والأوراق الأخيرة التي كتبتها.

الأسى كان باديا على كل وجوه الأسرة التي تعاني هول الصدمة حتى الآن.