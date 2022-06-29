ضمن أسبوع الأزياء الباريسي.. عرض أزياء لدار سيلين

بأول عرض لهادي سليمان في متحف بلاس دو توكيو، من خلال مجموعة DIOR HOMME لخريف وشتاء 2002 الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لتأسيس متحف PALAIS DE TOKYO للفن المعاصر.

ويسجل هادي سليمان عودته إلى هذا الصرح الباريسي التاريخي مع خلال مجموعة CELINE HOMME لربيع وصيف العام 2023.

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ففي عرضه الثاني لـ DIOR HOMME، أراد هادي سليمان افتتاح PALAIS DE TOKYO الذي كان لا يزال وقتها قيد الإنشاء. ولطالما كان هادي مبهورًا بالهندسة المعمارية الرائعة ذات طابع الآرت - ديكو للمكان.

وبعد مرور 20 عامًا، وفي الذكرى السنوية العشرين على افتتاح PALAIS DE TOKYO، أراد هادي تكريم المكان وتذكر اللحظة التاريخية في مسيرته في عالم تصميم الأزياء الرجالية كذلك.

وتعكس مجموعة Celine الرجالية الجديدة مظهر جيل معين من الشباب الذي يبدو فنانا موسيقيا أو روكر بارتداء الجلد واللامع وقصات الـ Fit وبعض الإكسسوارات الثائرة كما تسمى في عالم الأزياء، وكذلك تسريحات وقصات شعر كثيف وطويل لتعكس مظهر هذا النوع من الفناين.

فقد حضر العرض الكثير من نجوم الفن، أبرزهم أحد أعضاء فرقة BTS الكورية Kim TaeHyung المسمى V وكذلك المغنية الكورية LalalLisa.